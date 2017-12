Confcommercio

Palermo, Confcommercio lancia il progetto ''Botteghe storiche''

A Palermo ci sono tante attività commerciali e artigianali meritevoli di essere riconosciute come una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale...

27/11/2017

A Palermo ci sono tante attività commerciali e artigianali meritevoli di essere riconosciute come una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale della città e quali detentrici di un capitale sociale di relazioni umane e di tradizioni da difendere e tutelare.

Per questo, Confcommercio Palermo intende dare il via ad un progetto che, al fine di attuare una concreta ed efficace politica di valorizzazione del patrimonio storico, punta ad una selezione accurata e stringente di quelle attività definibili come “Botteghe Storiche”, “Locali di Tradizione” e “Antichi Mestieri di Interesse Culturale”.

