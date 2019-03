Cittadinanza onoraria

Palermo, conferita la cittadinanza onoraria a Radwan Khawatmi

Il Sindaco Leoluca Orlando ha conferito stamani, la cittadinanza onoraria a Radwan Khawatmi ''per la condivisione di visione ed impegno di questa Città''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/03/2019 - 17:06:54 Letto 385 volte

Il Sindaco Leoluca Orlando ha conferito stamani, nel corso di una cerimonia svoltasi presso la Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile, la cittadinanza onoraria a Radwan Khawatmi (D.S. n.19 dell'11/3/2019) “per la condivisione di visione ed impegno di questa Città”.

“Per avere contribuito – si legge in particolare nella motivazione - alla promozione di Palermo Capitale Italiana della Cultura e in particolare alla visione di una città del Mediterraneo capace di raccontare e costruire un dialogo fruttuoso tra le culture, una Città di CulturE.



Per avere scelto Palermo, quale luogo da cui lanciare il messaggio di speranza legato alla ricostruzione del Suq, della Moschea degli Omayyadi e del Minareto di Aleppo ad opera della Fondazione Aga Khan Trust For Culture.



Per il dono del messaggio di pace e fratellanza dedicato a Palermo dal Gran Muftì della Siria, sceicco Ahmad Badreddin Hassoun, ed altresì per l’interesse rivelato alle ambizioni di una “città mediorientale in Europa” attraverso il nascituro progetto di un centro culturale.



Per aver creato un ponte ideale con i popoli del Vicino Oriente, rappresentando egli stesso un modello di integrazione e di successo come italiano del Middle East, un esempio per le nuove generazioni, a dimostrazione che il merito, l’impegno e la determinazione sono valori in cui credere e sui quali investire per la propria realizzazione.



Per la conferma di attenzione per il percorso di futuro del nostro territorio, della nostra comunità, che pone al centro il rispetto della persona umana, di ogni persona umana”.



Nel corso della mattinata, inoltre, è stato presentato il progetto relativo alla ricostruzione dell’antica città di Aleppo ad opera dell’Aga Khan Trust for Culture



Nel suo intervento, Radwan Khawatmi ha evidenziato l’importanza storica dell’annuncio relativo al grande progetto di ricostruzione della città di Aleppo, proprio dalla città di Palermo visti i rapporti storici e culturali che legano la Siria alla Sicilia, ed in particolare Palermo.



In allegato il comunicato e due immagini dell’antica Aleppo, oggetto del progetto di ricostruzione, a cura dell’organizzazione del convegno. La foto del Sindaco con il Dr. Khawatmi è di Stefano Patania.

