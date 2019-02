borse di studio

Palermo, consegnate 25 borse di studio ai figli dei dipendenti dell'Amat

Consegnate 25 borse di studio ai figli dei dipendenti dell'Amat

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/02/2019 - 13:45:32 Letto 425 volte

L’amministratore unico dell’Amat Michele Cimino, il direttore generale Gianfranco Rossi e il presidente della MAP (mutua assistenza e previdenza tra i lavoratori dell’Amat) Maurizio Gambino hanno consegnato 25 borse di studio ai figli dei dipendenti dell’azienda di trasporto pubblico che hanno ottenuto il massimo dei voti nell’anno scolastico 2017/2018.

Le borse, del valore tra 50 e 200 euro, sono state nove per gli studenti che hanno conseguito il diploma di scuola media inferiore, sei per il diploma di scuola media superiore, dieci per la laurea.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!