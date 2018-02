ZTL

Palermo: consiglieri di Sinistra Comune si oppongono a modifiche ZTL

No alla proposta di apertura varco a Piazza Marina

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/02/2018 - 13:16:50 Letto 328 volte

Il traffico tentacolare che strangola la città di Palermo, secondo i rilevamenti effettuati da TOM TOM per il decimo anno consecutivo in testa alla classifica tra le aree urbane più congestionate d’Italia, dati alla mano è sempre più un problema riguardante le zone limitrofe al centro storico, e ciò per via delle ZTL volute dal Comune. L’area interna di Palermo - come dichiara il consigliere comunale Giusto Catania -, "grazie a questo provvedimento è ormai divenuta più vivibile, libera da agenti atmosferici inquinanti e più operativa dal punto di vista economico”.



Sulla scorta di questi dati, assieme a Giusto Catania alzano la voce gli altri consiglieri di Sinistra Comune, Barbara Evola , Katia Orlando e Marcello Susinno, che, in merito alla paventata proposta di modifica, che prevederebbe l’apertura di un varco su piazza Marina, si oppongo con decisione: “La modifica del perimetro della ZTL è tecnicamente impossibile per la presenza di due varchi elettronici già attivi in prossimità della piazza (Via Porto Salvo e Porta Felice); inoltre, qualsiasi ipotesi di modifica del perimetro, in particolare se compromette la disposizione dei varchi, deve essere sottoposta al parere preventivo del Ministero delle Infrastrutture e Traporti. Chi dice di voler far diventare piazza Marina una zona libera da limitazione veicolare sta solo facendo propaganda. Oltre alle ragioni tecniche c’è anche una questione politica: piazza Marina, nel cuore del centro storico della città, si trasformerebbe in un’area di parcheggio selvaggio. A nostro giudizio invece oggi ci sono le condizioni per rendere piazza Marina interamente pedonale, valorizzando il carattere storico e monumentale della piazza”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!