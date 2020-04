sanificazione

Palermo, continua la sanificazione in città: coinvolto anche l'esercito

Continuano le attività di sanificazione in città. Da stamattina coinvolte le strutture sociali con l'ausilio dell'esercito.

Correlate all’emergenza Covid -19, continuano in città, di concerto con l’Amministrazione comunale, gli interventi di sanificazione e igienizzazione della Rap.

Le attività partite a metà marzo vedono giornalmente, in turno antimeridiano e in turno notturno, almeno due squadre in campo che secondo un programma stilato settimanalmente coinvolge, a giro, tutti i 25 quartieri di Palermo, assi viari nevralgici, vie più strette, con particolare attenzione alle aree in cui insistono i presidi ospedalieri, i luoghi maggiormente frequentati, nonché le postazioni dei cassonetti.

“Tutti i calendari con i relativi periodi temporali di intervento sul territorio, compresa l’attività della settimana corrente, sono consultabili sul sito della RAP assieme alle relative vie servite e le mappe della città con i servizi resi, che saranno costantemente aggiornati - fa sapere il presidente Giuseppe Norata. Sono programmi di massima che possono comunque subire variazioni a causa di condizioni meteo avverse o per avarie ai mezzi ma, in questi casi le attività saranno riprogrammate”.

“Continua il forte impegno di Rap e del Comune per fronteggiare l’emergenza Coronavirus con attività mirate a garantire la più estesa e incisiva sanificazione dei luoghi pubblici – dichiarano il Sindaco e l’Assessore Marino. Una adeguata comunicazione con pubblicazione degli itinerari settimanalmente programmati sono utili a dare un conforto ai cittadini circa l’impegno della Amministrazione Comunale”.

Per rendere ancora più incisive ed estese le attività di igienizzazione, con l’obiettivo di tutelare ancor di più la salute del cittadino, l’assessore Sergio Marino, su direttiva del Sindaco, ha programmato da oggi, con l’ausilio del Reggimento “Lancieri di Aosta” dell’Esercito, ulteriori attività di sanificazione presso le strutture adibite ad attività sociali del Comune di Palermo.

Dalla prossima settimana gli interventi saranno estesi anche sulle vie cittadine.

A seguire gli interventi in corso sulle strutture comunali sempre a cura del Reggimento Lancieri di Aosta:

Mercoledi 22/04/2020: "Opera Pia Ardizzone" Via Telesino, 20; "Missione Speranza e Carità" Via dei Decollati, 21-25;"Casa San Francesco" Via Infermeria Cappuccini.

Giovedi 23/04/2020: "Opera Pia Palagonia" Via Amari Giuseppe Maggiore; ZEN insieme" Via Costante Girardengo; "Inventare insieme" Via Cipressi, 9; "Centro AGAPE" Piazza S. Chiara”.

Venerdi 24/04/2020: "Missione Speranza e Carità" Via dei Decollati, 21-25 - 2° intervento;"Missione Speranza e Carità" di Via Garibaldi, "Missione Speranza e Carità" Archirafi.

Sabato 25/04/2020: "Missione Speranza e Carità" Archirafi, 31; 2° intervento; "Centro San Carlo e S.Rosalia" Vicolo S. Carlo, 58 ; "Centro AGAPE" Piazza S. Chiara 2° intervento.

