convegno

Palermo, Convegno Salute dei Popoli del Mediterraneo a Palazzo delle Aquile

Il convegno si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 ottobre con lo scopo di migliorare le condizioni di salute dei popoli del Mediterraneo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/10/2018 - 17:31:42 Letto 361 volte

Si svolgerà venerdì 5 e sabato 6 ottobre nell’Aula Rostagno di Palazzo delle Aquile il convegno dal titolo “Cultura della Salute - Scienze della Vita e Tecnologie Biomediche. Migliori condizioni sanitarie per la cooperazione e lo sviluppo dei popoli nei Paesi del Mediterraneo”.

Il convegno ha lo scopo di migliorare le condizioni di salute dei popoli del Mediterraneo e per far ciò occorre mettere in atto tutti gli strumenti possibili, grazie anche alla possibilità di mettere in rete professionalità e strutture, ma è importante anche acquisire una conoscenza dello specifico delle popolazioni del Mediterraneo.

Passaggio ulteriore dovrà dunque essere la creazione di un Osservatorio delle patologie e di un soggetto che faccia da coordinatore e collettore per la condivisione di protocolli e metodi diagnos tici.

Il convegno, che rientra tra gli eventi di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, è organizzato da @ITIM, Associazione Italiana di Telemedicina ed Informatica Medica, IITM, Istituto Italiano di telemedicina, EMMIT, Società Italiana Storia della Medicina ed ha il patrocinio dell’ Associazione Italiana Donne Medico, della Croce Rossa Italiana, del Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!