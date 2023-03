pass zone blu

Palermo, conversione pass zone blu: da lunedì parte il servizio

Da lunedì, sarà possibile convertire i pass delle vecchie zone ''P'' anche attraverso una procedura online attivata dalla SISPI.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/03/2023 - 13:59:56 Letto 742 volte

Da lunedì 20 marzo parte il servizio di conversione dei pass delle nuove zone blu per il parcheggio in area tariffata nelle quattro postazioni dell’AMAT e, sempre da lunedì, sarà possibile convertire i pass delle vecchie zone “P” anche attraverso una procedura online attivata dalla SISPI.



UFFICI AMAT



Da lunedì, dunque, l’AMAT attiverà le postazioni “PASS RESIDENTI” nei seguenti uffici: via Borrelli, 16 (orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e i martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 17); via Giusti, 7/b (orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e i lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 17); Stazione Notarbartolo (punto interno alla stazione, orario dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.30 e il sabato dalle 8 alle 16); piazzale Ungheria, 38 (orario dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18.30). In queste postazioni, inoltre, gli utenti potranno attivare un nuovo pass residenti nelle nuove aree, previa verifica dei requisiti e della documentazione necessaria per il rilascio.



PROCEDURA ONLINE DI CONVERSIONE DEI PASS



Sarà possibile effettuare la conversione dei pass anche in modalità online, attraverso un link che SISPI, nella stessa giornata di lunedì, pubblicherà sulle home page dei due siti internet istituzionali del Comune di Palermo e di AMAT.

Dopo aver cliccato sul link ed essere entrato nella piattaforma per il rilascio del nuovo pass, l’utente dovrà compilare il form, inserendo solo tre dati obbligatori: il codice fiscale, il numero del vecchio pass “P” e il numero di targa al quale era associato lo stesso vecchio pass.

Una volta dato il consenso all’informativa sulla privacy e confermata la compilazione, comparirà sullo schermo una videata utile per procedere con la stampa del nuovo pass.

Attenzione: i pass per le nuove zone A, B e C rilasciati dagli uffici delle sedi di circoscrizione e, da lunedì, anche dagli uffici AMAT, contengono le caratteristiche antistrappo e anticontraffazione dei precedenti pass di zone “P”. Invece, per i pass generati attraverso la procedura online sarà necessaria l’esposizione nel veicolo del nuovo tagliando al fianco del vecchio pass.



«Dopo la proroga fino al 16 aprile, l’Amministrazione ha voluto fortemente offrire ai cittadini nuove alternative per la conversione dei pass delle nuove zone blu. Contiamo molto sul fatto che le postazioni AMAT e la procedura online possano dare una spinta al servizio, al fine di raggiungere un duplice obiettivo. Da un lato, potenziare il servizio di conversione e rilascio dei pass, dall’altro quello di alleggerire il peso di questa attività negli uffici delle sedi di circoscrizione», afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Fonte: Comune di Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!