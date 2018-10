Corso sull'interculturalità

Palermo, Corso sull'interculturalità rivolto agli educatori giovanili, insegnanti, assistenti ed operatori sociali

Corso online utile per chi sia interessato ad ideare e realizzare percorsi educativi e progetti nel campo dell'interculturalità e ad operare con più efficacia in contesti multiculturali.

Il corso online offre approfondimenti teorici, strumenti pratici e buone pratiche utili per chi sia interessato ad ideare e realizzare percorsi educativi e progetti più inclusivi nel campo dell'interculturalità e ad operare con più efficacia in contesti multiculturali, ed è rivolto ad: educatori giovanili, insegnanti, assistenti ed operatori sociali.

Il corso verrà presentato giorno 17 Ottobre presso il Centro Santa Chiara (Piazza Santa Chiara 11, Palermo) dalle 16:30 alle 19:00.

Il corso è stato realizzato con contributi dell'Università di Palermo, dell'Università di Aveiro (Portogallo), dell'Università di Savonia (Finlandia) e del Collegio degli Educatori della Catalogna e del Comune di Palermo, oltre che con contributi di circa 15 associazioni ed enti giovanili di diversi paesi europei.

Interverranno rappresentati di Associazione InformaGiovani, Università degli Studi di Palermo, Arcigay Palermo, Comune di Palermo - Assessorato alla Cittadinanza Solidale.

Il corso online è stato realizzato nell'ambito del progetto"Minorities as opportunity and occasion for chrysalis" supportato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea.

