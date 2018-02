Cyberbullismo

Palermo, giornata mondiale del Safer Internet day 2018: la sensibilizzazione parte dalle scuole

Nella giornata mondiale del Safer Internet day 2018, un workshop organizzato nelle scuole siciliane dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni intende sensibilizzare i giovani sui pericoli della rete

Responsabilizzare i giovani attraverso attività di prevenzione e formazione sui pericoli del cyberbullismo, vera e propria piaga dei nostri tempi: è questo l’obiettivo dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; un workshop organizzato sul tema del cyberbullismo negli Istituti scolastici delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani in occasione dalla ricorrenza del Safer Internet Day 2018. Si tratterà di un’edizione speciale del progetto “Una vita da social” con lo svolgimento, in contemporanea, di incontri presso le scuole di 100 capoluoghi di provincia italiani. La Polizia Postale e delle Comunicazioni incontrerà oltre 60.000 ragazzi in occasione del Safer Internet Day, sul tema “Creare, connettere e condividere il rispetto: una migliore connessione internet inizia con te”. La giornata mondiale della sicurezza in internet, ormai celebrata in oltre 100 paesi è un appuntamento molto sentito, capace di sensibilizzare gli adulti, spesso ignari o comunque poco attenti ai pericoli nascosti nella rete, ma soprattutto i giovani, grandi fruitori del web e per questo esposti direttamente alle insidie che lo stesso nasconde. Il rispetto nei confronti del prossimo: parte da questo basilare concetto di civiltà la capacità di instaurare relazioni sane nella vita reale come in quella virtuale. “Il nostro obiettivo – dichiara Vincenzo Macrì, Dirigente del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni di Palermo – è definire, insieme con l’Istituzione Scolastica, un percorso che stimoli consapevolezza, rispetto delle regole e tolleranza nell’uso della rete. Desideriamo cioè opporre la forza della cultura e della conoscenza ad ogni comportamento che può risultare lesivo, invitando nello stesso tempo giovani e giovanissimi ad adottare, prima di ogni altra cosa, le cautele necessarie a tutela della loro privacy. Prevenzione e formazione sono infatti gli strumenti più efficaci per far sì che i giovani imparino a navigare con prudenza in internet e per aiutare, allo stesso tempo, i genitori a conoscere i mezzi a loro disposizione per proteggere i figli dai pericoli del web.

Nel 2017 il Compartimento di Palermo ha denunciato per pedofilia online 7 persone, delle quali una tratta in arresto, ha monitorato 243 siti, ed ha effettuato 14 perquisizioni”.

