Palermo, da oggi di nuovo in vigore Ztl e strisce blu

Di nuovo attiva, da oggi, 3 agosto, la Ztl a Palermo.

03/08/2020

Oggi riparte, con le medesime modalità pre Covid, la ZTL diurna e notturna nel centro cittadino. Lo scopo è quello di mantenere e preservare l'area del centro storico della città dall'inquinamento atmosferico derivante dalle emissioni di gas di scarico dei veicoli privati, nonché dalle emissioni acustiche. Inquinamento legato al traffico automobilistico che, in base ai dati allegati alla stessa delibera, ha visto un significativo aumento dopo l'avvio della cosiddetta "Fase 2" a partire da maggio, tornando sostanzialmente ai livelli pre-Covid.



Per non determinare un danno economico ai cittadini che avevano acquistato il pass periodico di accesso, la delibera approvata estende la validità degli stessi pass che danno diritto all'accesso alla ZTL, precedentemente rilasciati e attualmente validi per l'anno 2020 o scaduti nel periodo di attuazione dell’O.D. 265 del 12/03/2020, per il tempo per il quale non si è potuto usufruire del diritto ad accedere in ZTL. Tale periodo è pari a 143 giorni, considerata la riattivazione dei varchi dal 3 agosto. La Sispi è stata incaricata in tal senso di procedere all'aggiornamento automatico della data di scadenza.



La Giunta ha dato, altresì, mandato al Servizio Mobilità Urbana di redigere, entro il 15 ottobre, uno studio che, sulla base degli indicatori derivanti dai dati di inquinanti atmosferici, dei flussi veicolari pubblici e privati e a seguito della chiusura dei cantieri di superficie relativi ai lavori di ampliamento dell’anello ferroviario, sia finalizzato all'attivazione della ZTL2, così come prevista nel vigente PGTU, valutando i limiti dell’estensione secondo tre opzioni:

Limite estensione 1 “Piazza Castelnuovo”

Limite estensione 2 “Piazza Croci”;

limite estensione 3 “Via Notarbartolo”

In linea con quanto stabilito dalla Giunta, il Servizio Mobilità Urbana dovrà anche valutare l'attuazione di tutti i possibili percorsi pedonali di collegamento tra l'area portuale e le zone di attrazione turistico/commerciale del centro storico della città per di agevolare l'accessibilità alle zone più centrali della città con elevati standard di sicurezza stradale.

Pass Zone Blu. Modalità di utilizzo pass pre-esistenti e richiesta nuovi pass

Di seguito le modalità di utilizzo dei pass pre-esistenti e quelle per la richiesta di nuovi pass.

Per le Borgate Marinare di Sferracavallo e Mondello:

I PASS ZONE BLU EMESSI NEL 2019 HANNO VALIDITA’ AUTOMATICA PER L'ANNO 2020.



Per tutte le altre zone della città, per i Pass già emessi e con scadenza successiva al 17.03.2020:

LA VALIDITA’ E’ PROROGATA AUTOMATICAMENTE PER IL REALE PERIODO DI INTERRUZIONE DELLA SOSTA TARIFFATA, QUINDI PER UN PERIODO PARI A 139 GIORNI.

Per esempio:

Pass scaduto il 17/03/2020 valido fino al 03/08/2020;

Pass scaduto il 27/03/2020 valido fino al 13/08/2020;

Pass scaduto il 24/04/2020 valido fino al 10/09/2020;

Pass scaduto il 30/06/2020 valido fino al 16/11/2020.



Per il rilascio di nuovi pass:

POSSONO ESSERE RICHIESTI IN QUALSIASI MOMENTO E PRESSO TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI ABILITATE.

Attenzione, per i pass relativi alle borgate marinare di Mondello e Sferracavallo, l'unica postazione abilitata è quella di Pallavicino in via Eleonora Duse.



PASS SCADUTI PRIMA DEL O IL 16.03.2020 (ad eccezione di quelli per Mondello e Sferracavallo che restano validi tutto il 2020):

POSSONO ESSERE RICHIESTI IN QUALSIASI MOMENTO E PRESSO TUTTE LE CIRCOSCRIZIONI ABILITATE.



RINNOVO PASS IN SCADENZA

Tutti i pass in scadenza possono essere rinnovati durante il periodo di proroga già richiamato, secondo il seguente calendario, al fine di evitare assembramenti.

- Pass in scadenza naturale fra il 17 marzo e il 16 aprile, rinnovo dal 31 luglio (con validità a decorrere dal 4 agosto);

- Pass in scadenza dal 17/04 al 15/05/2020, rinnovo dal 17/08/2020;

- Pass in scadenza dal 16/05 al 15/06/2020, rinnovo dal 01/09/2020;

- Pass in scadenza dal 16/06 al 15/07/2020, rinnovo dal 17/09/2020;

- Pass con scadenza successiva al 16/07/2020, rinnovo dal 01/10/2020.



Postazioni decentrate abilitate al rilascio dei Pass:

Piazza Marina, Piazza Marina 44 – Tel. 091.7408380-81

Brancaccio, Via San Ciro, 15 – Tel. 091.7409631

Mezzomonreale, Viale Regione Siciliana, 95 – Tel. 091.7409500-14

Boccadifalco, Piazza Pietro Micca n. 26 – Tel. 091.7408300-03

Tricomi, Via Tricomi 14/A – Tel. 091.7408640-41

Borgo Nuovo, Largo Pozzillo n. 7 – Tel. 091.7408080

Noce/Malaspina, Via Bevignani n. 74 – Tel. 091.7409080

Resuttana, Via Monte San Calogero, 28 – Tel. 091.7407698

San Giovanni Apostolo, Via Filippo Paladini 14 – Tel. 091.7408443-40

Pallavicino, Via Eleonora Duse, 31 – Tel. 091.7409440



I Pass Zone Blu per i residenti delle borgate marinare sono rilasciati solo dalla Postazione decentrata Pallavicino.

