Palermo, da oggi fino al 19 gennaio lavori ed ispezioni sul costone di Monte Pellegrino

Cominceranno oggi, per terminare il 19 gennaio, una serie di ispezioni e rilievi sulle pareti rocciose di Monte Pellegrino, sul versante dell’Addaura a Palermo

27/12/2018

Cominceranno oggi, per terminare il 19 gennaio, una serie di ispezioni e rilievi sulle pareti rocciose di Monte Pellegrino, sul versante dell’Addaura a Palermo, “finalizzati alla messa in sicurezza dell’area contro la caduta di massi”.

“In vista di tali lavori, il Rup degli stessi ha richiesto l’emissione di apposite ordinanze per l’evacuazione precauzionale delle abitazioni sottostanti l’area interessata e per la limitazione del traffico nelle aree che saranno interessate dal cantiere”, si legge in una nota del Comune di Palermo.

