Expocook seconda edizione

Palermo, dal 10 al 12 aprile 2018, alla Fiera del Mediterraneo la seconda edizione di Expocook

Al padiglione 16, all’insegna delle eccellenze enogastronomiche, ma anche della ristorazione, delle attrezzature professionali, dell’hotellerie e complements tra degustazioni, assaggi, talk e cooking show...

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 09/04/2018 - 14:13:56 Letto 359 volte

Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Palermo dal 10 al 12 aprile 2018, la seconda edizione di Expocook, il primo salone espositivo dedicato al settore della ristorazione.

Tre giorni alla Fiera del Mediterraneo, al padiglione 16, all’insegna delle eccellenze enogastronomiche, ma anche della ristorazione, delle attrezzature professionali, dell’hotellerie e complements che trascorreranno tra degustazioni, assaggi, talk e cooking show rivolti non solo agli addetti ai lavori e agli operatori del settore, ma anche al pubblico di appassionati.

Ben 80 le aziende presenti distribuite su 3000 mq di spazi espositivi dedicati a questo evento patrocinato dalla Regione Siciliana Attività produttive, Comune di Palermo, Camera di Commercio, Confcommercio Palermo, Confesercenti, Casartigiani (Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani) e Associazione pubblici esercizi Palermo (aderente a Fipe nazionale).

Expocook è una vetrina importante per gli espositori ma anche un’occasione per gli addetti ai lavori di confronto su come far conoscere e valorizzare al meglio le eccellenze del territorio poiché è il primo salone, a Palermo, dedicato al mondo della ristorazione.

La Sicilia è sicuramente la vera protagonista di Expocook, dove le attività delle aziende partecipanti gravita intorno all’ambito del food & beverage: dalla consulenza ai finanziamenti, dal designer e progettazione all’arredo di interni ed esterni, dai sistemi informatici di cassa alla gestione lavoro, dalle attrezzature e utensileria all’abbigliamento da lavoro, dai surgelati e fresco ai prodotti agroalimentari per celiaci e vegani.



Tanti anche i momenti dedicati alla conoscenza delle materie prime e alle metodologie di cottura tra dibattiti e interventi degli chef, dei pizzaioli, dei barman campioni di mixology, campioni di latte art, caffetteria, mastri pasticceri e gelatai con l’obiettivo di divulgare l’importanza della qualità delle materie prime utilizzate.

Gli appuntamenti si terranno dalle 10 alle 18 con ingresso gratuito previo biglietto online scaricabile dal sito www.expocook.org

