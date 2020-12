trasporto scolastico

Palermo, dal Governo 20 milioni per la mobilità sostenibile scolastica

M5S: ''Anche Palermo inclusa nel fondo da 20 milioni per la mobilità sostenibile scolastica''.

Pubblicata il: 18/12/2020

“Buone notizie arrivano dal Ministero dell’Ambiente che ha stanziato 20 milioni da destinare a progetti sperimentali per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici. Un provvedimento che riguarda anche il Comune di Palermo”, così in una nota i deputati del MoVimento 5 Stelle Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica.



“Le risorse - spiegano gli esponenti M5S - saranno disponibili per gli scuolabus delle scuole dell’infanzia ed elementari comunali e statali. Una misura importante che va nella direzione di una promozione continua e organica della mobilità sostenibile, con particolare attenzione a mezzi a basso impatto per la qualità dell’aria, soprattutto per i trasporti frequenti tra i quali, appunto, quelli tra casa e scuola”.

PROGETTI FINANZIABILI

“Nel Comune di Palermo, inoltre, potranno essere finanziati progetti di promozione di trasporto scolastico sostenibile, realizzare punti di ricarica con colonnine elettriche, acquistare nuovi mezzi e pensiline per gli scuolabus, monitorare i benefici ambientali - spiegano i deputati - Potranno partecipare alla ripartizione dei fondi i Comuni con una popolazione superiore ai 50mila abitanti e che sono interessati da procedure di infrazione comunitaria che abbiano violato i parametri sulla qualità dell’aria, tra questi appunto il Comune di Palermo . Un provvedimento che non solo consentirà di risparmiare, ma che, rinnovando il parco mezzi più inquinanti, renderà le nostre città più pulite e sostenibili”, concludono i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

In sintesi, saranno finanziabili spese per:

progettazione (fino a 65 mila euro)

acquisto di nuovi mezzi di trasporto (fino a un milione e 100 mila euro)

acquisto di colonnine per la ricarica (fino a 10 mila euro)

acquisto di pensiline per le fermate del servizio di trasporto scolastico (fino a 50 mila euro);

realizzazione di applicazioni mobili (per smartphone e/o tablet) per l’organizzazione e/o il controllo del servizio di trasporto scolastico(fino a 10 mila euro);

promozione del servizio di trasporto scolastico sostenibile (5 mila euro);

monitoraggio dei benefici ambientali conseguibili (fino a 10 mila euro).

