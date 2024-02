Polizia Municipale

Palermo, delegazione incontra il comandante Colucciello della Polizia Municipale

Dichiarazione consigliere comunale Arcoleo e consiglieri di Circoscrizione Cracolici, Cacioppo e Lo Verso.

27/02/2024

«L'incontro di questa mattina con il comandante Colucciello è stata un'importante occasione di confronto. Abbiamo rappresentato al comandante le nostre preoccupazioni relativamente alle principali emergenze sociali che vive la città, a partire dal tema rifiuti per finire a quello della sicurezza, in particolare, la necessità di potenziare gli organici delle forze dell'ordine, di cui apprezziamo il costante impegno.

Condividiamo che gli episodi di violenza verificatisi negli ultimi mesi nella nostra città hanno alla radice un grave disagio socio educativo che colpisce soprattutto i giovani.

Durante l'incontro sono emerse le necessità che ogni azienda partecipata, coordinata dalla Polizia Municipale, avvii procedure più snelle, soprattutto nella fase del recepimento delle segnalazioni di intervento, in sinergia con SISPI, per informatizzare le procedure di controllo sulle attività commerciali, al fine di rendere altrettanto snelle tali attività».



Lo dichiarano il capogruppo del PD in Consiglio comunale Rosario Arcoleo e consiglieri di Circoscrizione Cracolici, Cacioppo e Lo Verso.

Fonte: Comune di Palermo

