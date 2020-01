flash mob

Palermo dice stop al femminicidio: flash mob davanti il Teatro Massimo

Dopo l'urlo delle donne cilene che negli scorsi mesi hanno detto basta alla violenza sulle donne, anche Palermo decide di farsi sentire.

In occasione della festa delle donne è stato organizzato un flash mob che rappresenta un grido di protesta sugli innumerevoli stupri.

Circa un centinaio di donne hanno partecipato ad una protesta che ha dato parola alle donne e ai continui soprusi subìti dal “genere debole”. Così anche la nostra città ha voluto dare uno “schiaffo morale” alla società che troppo spesso punta il dito contro la donna e il suo modo di vestirsi. E’ necessario infatti focalizzarsi su questo argomento per incentivare la donna a denunciare o ad opporsi alla sottomissione.

La violenza di genere infatti ha diverse forme e la si trova in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Dal posto di lavoro fino alla propria zona comfort come le mura di casa propria.

Ogni giorno in Italia 88 donne sono vittime di atti di violenza, una ogni 15 minuti. Nel 2019 si sono contati più di 90 femminicidi ad opera, prevalentemente, di mariti o ex compagni.

Tale situazione sembra non avere fine, anzi è un fenomeno che va espandendosi anche a causa della poca cura che si ha su tale argomento. Quali sono le possibili motivazioni?

Ancora oggi è molto diffusa la definizione di donna come essere inferiore e incapace. Creature “oggetto” subordinate al volere dell’uomo che per consuetudine non hanno la facoltà di poter scegliere se voler cambiare vita o direttamente partner.

Attualmente infatti è in corso una bufera che comprende molti testi di artisti emergenti che designano la ragazza coetanea con termini denigratori. Recentemente si è riversata una mole di proteste verso i testi della trap music: attacchi sessisti, la donna come meretrice e come espressione del sessuale. Tutto ciò appare come poco educativo e controproducente per le nuove generazioni e soprattutto deviante.

Sembra quindi necessario in taluni casi, intervenire con la censura o nei casi più gravi con la querela.

