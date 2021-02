vaccino anti-Covid

Palermo, domani inaugurazione hub vaccinazioni alla Fiera del Mediterraneo

Il sindaco Leoluca Orlando parteciperà domattina alle 11 all'inaugurazione dell'hub per le vaccinazioni anti Covid-19 realizzato alla Fiera del Mediterraneo.

23/02/2021

Domattina alle 11 verrà inaugurato l'hub per le vaccinazioni anti Covid-19 realizzato alla Fiera del Mediterraneo.

Il sindaco Leoluca Orlando ha dichiarato: "Un ulteriore risultato raggiunto grazie alla collaborazione fra il Comune, il Commissario provinciale per l'emergenza e la ASP, dopo l'attivazione del drive-in che ha permesso in questi mesi di testare decine di migliaia di persone e contribuire alla prevenzione della diffusione del contagio. Ci auguriamo che la disponibilità dei locali comunali della Fiera sia utile per favorire una campagna vaccinale quanto più ampia e veloce possibile".

