Palermo, domani la consegna dell opere di ''realizzazione del Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie''

''Si tratta di importanti opere infrastrutturali in materia di viabilità, parcheggi, impianti di illuminazione pubblica'', dichiara l'Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando.

Pubblicata il: 13/11/2023 - 14:28:31

Domani, martedì 14 novembre 2023, alle ore 9 si procederà con la consegna all’Amministrazione Comunale delle opere realizzate nel territorio del Comune di Palermo nell’ambito dei lavori di “Realizzazione del Raddoppio elettrificato delle tratte ferroviarie Palermo Centrale/Brancaccio - Orleans - Palermo Notarbartolo - Cardillo“.

"Si tratta di importanti opere infrastrutturali in materia di viabilità, parcheggi, impianti di illuminazione pubblica che miglioreranno l’area di Tommaso Natale, via Sferracavallo, via Rodolico, piazzetta del Casello, realizzati nell’ambito di un proficuo rapporto collaborativo intrattenuto con RFI S.p.A. ed ITALFERR S.p.A.", lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando.

Fonte: Comune di Palermo

