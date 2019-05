Rigenerazione urbana

Palermo, domani presentazione delle idee di Lab Sperone Children per la rigenerazione urbana

Domani, lunedý 6 maggio, al plesso scolastico Padre Puglisi, le idee progettuali nate dal workshop Lab Sperone Children.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/05/2019 - 14:53:35 Letto 388 volte

Domani, lunedì 6 maggio (ore 9), al plesso scolastico Padre Puglisi di via Giannotta 4, le idee progettuali nate dal workshop Lab Sperone Children, promosso dall’Ordine degli Architetti di concerto con il Comune di Palermo e l’Istituto Comprensivo Sperone – Pertini, saranno presentate al sindaco Leoluca Orlando e consegnate all’assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone. Sarà proprio il suo assessorato a eseguire i primi interventi per rendere al più presto fruibile una parte dell’area.



Il workshop, proposto a fine febbraio subito dopo la demolizione dell’asilo, è stato lanciato ufficialmente con una call dell’Ordine degli Architetti, l’11 aprile scorso e ha coinvolto trenta tra architetti under 40, studenti dell’Università e dell’Accademia di Belle Arti, trasformando per tre giorni la scuola in un incubatore di rigenerazione urbana.



Domani, oltre al sindaco Leoluca Orlando saranno presenti: i gruppi di lavoro e i tutor che hanno partecipato al workshop, il presidente dell’Ordine degli Architetti, Francesco Miceli; la preside dell’ICS Sperone Pertini, Antonella Di Bartolo; l'assessore al Decoro Urbano, Fabio Giambrone; Giovanna Marano, Assessora alla Scuola; e Maria Prestigiacomo, Assessore LL.PP.



Invitati i genitori degli allievi dell’Istituto Comprensivo Sperone-Pertini e i rappresentanti di associazioni e della Circoscrizione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!