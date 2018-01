beneficenza

Palermo, donati televisori per il reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/01/2018 - 10:58:17 Letto 385 volte

PALERMO. Alcuni televisori sono stati donati al reparto di Chirurgia pediatrica del Policlinico Giaccone di Palermo, grazie al ricavato dell'evento di beneficenza "Christmas for Children" andato in scena lo scorso 20 dicembre.

“La nostra iniziativa è nata quasi per gioco, poi ha preso corpo e ha visto tante adesioni", sottolinea l'ideatore Domenico Bonanno, aggiungendo: "Abbiamo voluto dare un segnale forte ai cittadini. Ciò che più ci interessava, oltre al donare dei televisori da sistemare nelle stanze sprovviste che potessero rendere meno gravosa la degenza dei piccoli, era soprattutto l’aspetto simbolico dell’iniziativa".

Il Commissario De Nicola ha sottolineato: "Le iniziative di beneficenza sono sempre ben accette, ma quando riguardano i bambini hanno sempre un valore e un significato diverso. Ringrazio di cuore gli organizzatori di "Christmas for Children" per la donazione e per aver scelto la nostra struttura". Da parte sua, Bonanno ha pure aggiunto: "È fondamentale creare rete e sinergie virtuose tra cittadinanza, associazioni, istituzioni ed in questo caso strutture ospedaliere, affinché eventi benefici e donazioni non siano fini a se stessi ma strumenti per sensibilizzare la cittadinanza e far sentire la cosa pubblica come qualcosa di tutti.

Da qui prende il via un nuovo progetto, quello di "Smile for Children”- conclude Bonanno- che in partnership con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico e la sua governance che ringraziamo, vuole fare da traino per l’organizzazione di periodiche iniziative benefiche. L'obiettivo è donare un sorriso ai piccoli pazienti in degenza e dare sostegno ai loro genitori".

