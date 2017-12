Mediedilizia

Palermo, dopo anni di assenza torna Mediedilizia, inaugurazione venerdì

Dopo anni di assenza, torna Mediedilizia. Il mondo dell'edilizia si incontra a Palermo inaugurazione venerdì 24 novembre.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/11/2017 - 15:18:59 Letto 588 volte

Torna a Palermo la Fiera dedicata ai professionisti del settore delle costruzioni civili ed industriali. Dopo anni di assenza, alla Fiera del Mediterraneo, dal 24 al 26 novembre, aprirà i battenti, Mediedilizia, punto di riferimento per molte categorie. Si svolgerà all’interno del grande Padiglione 20 e raccoglierà tutte le novità e le proposte in fatto di Edilizia. Ampi spazi espositivi saranno riservati ad aziende leader del settore, con l’intento di stimolare e favorire l’incontro di piccole, medie e grandi imprese, nonché professionisti del settore quali, Ingegneri, Architetti, Geometri, Geologi, Tecnici, Imprese Edili e tutte quelle figure che vanno dal progettista al consumatore finale che ne compongono la filiera di valore. Obiettivo è favorire e catalizzare al tempo stesso, opportunità ed occasioni di contatto e di business. Saranno affrontati argomenti legati alla ristrutturazione, riqualificazione energetica, recupero e adeguamento sismico degli edifici.

Mediedilizia sarà un'occasione di confronto su questi temi fra esponenti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle imprese che trattano nuovi sistemi costruttivi.

L’inaugurazione di Mediedilizia si terrà in Fiera del Mediterraneo venerdì 24 novembre alle ore 9:30.

Durante i tre giorni, al’interno della Fiera, saranno organizzati anche seminari e convegni con crediti formativi per le categorie, come il convegno “Legno / Energia e Architettura” che si terrà nella prima giornata venerdì 24 novembre. Sabato 25 novembre sarà la volta del Convegno sulla Bioarchitettura / Sistemi onduline impermeabilizzanti / abitazioni in classe A e soluzioni per il tetto in cotto. Anche nella giornata conclusiva, domenica 26 novembre, saranno organizzati convegni dagli Ordini patrocinanti.

Mediedilizia sarà aperta venerdì, sabato e domenica con ingresso gratuito, dalle ore 10.00 alle 20.00.

