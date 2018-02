Nuove multe

Palermo, dopo la Ztl, arrivano altre multe, ecco quali...

Ecco la nuova missione dei vigili urbani, dopo la Ztl parte la caccia a salvaguardare pedoni e disabili

Dopo la Ztl, adesso è caccia a chi invade e mette a rischio le persone con disabilità e in generale tutti i pedoni. È la nuova missione dei vigili urbani che da oggi, come priorità tra le “disposizioni di servizio”, troveranno tre mandati: multare chi parcheggia nei posti riservati ai disabili, chi blocca con la propria auto gli scivoli dei marciapiedi e chi intralcia in qualche modo con la vettura gli attraversamenti pedonali. Una nuova missione, l’obiettivo è quello di salvaguardare pedoni e disabili: le pattuglie, anche se sono in giro per altre tipologie di servizi, dovranno quindi fermarsi se noteranno queste infrazioni e multare l’automobilista incivile. La multa è di 85 euro, e due punti in meno sulla patente se si parcheggia in un posto H.

