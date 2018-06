Mostra Bibliografico-Documentaria

Palermo e la musica: teatri, personaggi, rappresentazioni negli ultimi tre secoli

Mostra Bibliografico-Documentaria in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo

di Melinda Zacco | Pubblicata il: 13/06/2018 - 12:23:20 Letto 651 volte

Mercoledì 13 giugno alle ore 17.00, nella Sala della Congregazione delle Missioni, verrà inaugurata la mostra bibliografico-documentaria "Palermo e la musica: teatri, personaggi, rappresentazioni negli ultimi tre secoli” realizzata dalla Biblioteca centrale della Regione siciliana in collaborazione con il Teatro Massimo di Palermo.

La mostra documenta uno spaccato della vita artistica e culturale palermitana dalla fine del ‘600 alla seconda metà del 1900 attraverso svariati documenti inerenti il mondo del teatro lirico: testi, spartiti musicali, libretti d’opera, di operetta e di ballo, oratori e cantate, foto d’artisti lirici.

E' suddivisa in 4 sezioni espositive:

la prima documenta l’attività di alcuni tra i più importanti teatri di Palermo, in particolare il Teatro di Santa Cecilia, il Teatro Carolino (dal 1810 al 1860), poi Teatro Bellini (dal 1860 alla fine dell’800), prima dell’avvento del Teatro Massimo;

la seconda riguarda le prime rappresentazioni assolute del Teatro Massimo dal 1896 alla seconda metà del ‘900;

la terza inquadra alcuni tra i protagonisti della vita musicale a Palermo della prima metà del ‘900 (Amelia Pinto, Ester Mazzoleni, il librettista e drammaturgo Giacomo Armò, il compositore Alfredo Armò, il critico musicale e protagonista della vita culturale palermitana Pietro Sgadari di Lo Monaco);

la quarta ha per oggetto la produzione editoriale palermitana nel campo della musica attraverso il lavoro della Casa editrice Alfano – Balloni.

La mostra sarà visitabile fino al 26 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.30.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!