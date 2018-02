Emergenza freddo

Palermo, Considerato il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche, l’Assessorato alla Cittadinanza sociale, di concerto con le associazioni che operano sul territorio, ricorda che è attivo il Piano Operativo Emergenza Freddo.

Il Piano prevede interventi straordinari su strada a supporto delle persone senza fissa dimora, in collaborazione con enti di terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto del Comune (dormitorio, assistenza notturna e diurna su strada, ricoveri di urgenza, mensa) e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora.

Per contattare la centrale operativa della Polizia municipale relativamente alle segnalazioni a supporto delle persone senza fissa dimora per l'emergenza freddo in città il numero telefonico attivo è il seguente: 0916733432.

I cittadini potranno effettuare le segnalazioni a partire dalle ore 19.30 e, al fine di consentire un'adeguata presa in carico, possibilmente entro le ore 22.00.

La Polizia municipale attiverà i servizi diretti dell'Amministrazione o valuterà la necessità di altri interventi.

