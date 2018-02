pioggia

Palermo, Febbraio e le sue piogge fanno ''respirare'' gli invasi palermitani

Finalmente pioggia a volontà: il rovescio della medaglia rappresentato come sempre dalle inadeguate strade del Capoluogo soggette ad allagamenti

Pubblicata il: 23/02/2018

Si attendeva come una manna dal cielo la pioggia, soprattutto in relazione alla scarsità di acqua raccoltasi nell’ultimo periodo negli invasi (situazione che ha seminato il panico tra la popolazione, che vive come una minaccia il rischio del razionamento idrico), e Febbraio, mese freddo e invernale per antonomasia, ha risposto presente: diversi infatti, in provincia e a Palermo i disagi causati dalla pioggia battente; a Balestrate il fiume Jato è addirittura esondato, mentre, nel capoluogo, come capita spesso quando l’acqua scende copiosa dal cielo si sono allagate numerose strade.

Chiusa la via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza, nel tratto tra via Colonna rotta e via Gaetano Mosca, dove hanno avuto difficoltà anche i mezzi comunali che erano arrivati sul posto per transennare la zona.

Allagamenti pure in via Beato Angelico, tra via Aci e via Eduardo Narzisi, e in via Principe di Scalea, vicino al quartiere Zen, dove un tratto è stato chiuso al traffico. Disagi anche in via Ugo La Malfa. Interventi dei vigili del fuoco anche in altre parti della città per delle infiltrazioni in alcuni appartamenti. Problemi anche a Partinico, per alcuni scantinati allagati.

