Ordinanza sindacale Ferragosto

Palermo, Ferragosto. Tanti divieti nell'Ordinanza sindacale con norme anti Covid-19 e anche per decoro

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/08/2020 - 22:19:01 Letto 515 volte

Il sindaco Leoluca Orlando ha appena firmato una ordinanza con la quale, recependo le indicazioni emerse ieri nel corso di un incontro svolto presso la Prefettura di Palermo, ha disposto alcuni divieti per l'imminente festività del Ferragosto.

Obiettivo del provvedimento è quello di limitare i rischi di contagio da covid-19 e di tutelare il decoro.

In particolare, il provvedimento prevede i seguenti divieti.



Ai fini di evitare forme di assembramento in aree demaniali e quindi anche nelle spiagge, è vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi.

E’ inoltre vietato con qualsiasi materiale accendere fuochi e predisporre attendamenti nelle medesime aree e nelle spiagge.

I superiori divieti decorrono a far data dal 14 agosto 2020 dalle ore 19,00 e fino alle ore 07,00 del 15 agosto 2020 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del 15 Agosto 2020

Nelle stesse aree sono vietate la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19.00 del 14 agosto alle ore 24,00 del 15 agosto .

Nelle medesime date e orari - in tutto il territorio cittadino – è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche, nonchè di bevande analcoliche in contenitori di vetro, ferma restando la possibilità di effettuare il consumo sul posto presso gli esercizi a tal fine autorizzati.

Come previsto dalla recente ordinanza del Presidente della Regione, la violazione delle norme comporterà, ove non costituisca più grave reato, sanzioni amministrative per gli importi massimi previsti.

