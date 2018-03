Festa di Pasqua all'Albergheria

Palermo, Festa di Pasqua al Centro Sociale San Francesco Saverio all' Albergheria

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 30/03/2018 - 01:35:27 Letto 353 volte

Anche il Centro Sociale San Francesco Saverio, in occasione della Pasqua, ha organizzato un pomeriggio conviviale e ricreativo dove protagonisti sono stati i bambini, i ragazzi e tanti residenti nel quartiere Albergheria. All’incontro erano presenti Don Cosimo Scordato, fondatore del Centro Sociale San Francesco Saverio, la presidente Michela Alamia e il Commissario Domenico Melilli in rappresentanza dell’Opera Pia “S. Lucia”, proprietaria dei locali che ospita il Centro Sociale.

“Tanto è il lavoro che ogni giorni viene svolto in aiuto dei meno fortunati nel quartiere grazie alla sinergia tra le forze del terzo settore e le istituzioni. - dice padre Scordato - Infatti, l’Opera Pia S. Lucia, da oltre un biennio mette a disposizione la struttura denominata “Ritiro San Pietro” che da 30 anni ospita la sede operativa delle attività del Centro Sociale e, da oltre un anno collabora fattivamente con il Centro sociale finanziando parte delle attività con il progetto “A…. come Albergheria”. Ma tanto ancora bisogna fare”.

“Questa conviviale è l’occasione per festeggiare anche i nuovi progetti in partenza – spiega Michela Lamia - come il Centro aggregativo per anziani della I circoscrizione finanziato dal comune di Palermo per la durata di un anno; Interaction, un progetto volto al contrasto della povertà educativa, finanziato da Fondazione con il Sud e rivolto a giovani adolescenti dagli 11 ai 17 anni per la durata di tre anni in collaborazione con numerose scuole e associazioni della città di Palermo”.

