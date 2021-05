diritti dell'Infanzia

Palermo festeggia i 30 anni dalla ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza

Trentennale della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

In occasione del trentennale della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo, Pasquale D’Andrea, lancia un invito a tutta la cittadinanza a partecipare a quattro giorni d’iniziative.

“Gli argomenti centrali, che ruoteranno intorno ai workshop saranno le Comunità educanti - spiega il Garante - ma soprattutto presenteremo alcuni strumenti per affrontare il dopo pandemia. Una grande opportunità per genitori, educatori, insegnanti e di tutti coloro che si occupano d'infanzia e di adolescenza”.

Il 27 maggio 1991, rappresenta una data importante e segna la ratifica da parte dell’Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia.

Gli eventi sono stati organizzati con la collaborazione di UNICEF, SOS Villaggi dei Bambini, Cifa Onlus, Arciragazzi e con il patrocinio di Anci Sicilia, Forum Terzo Settore e Garante Infanzia Adolescenza Regione Siciliana.

Ecco gli appuntamenti:

26 Maggio

ore 15/17 “Laboratori di progettazione urbana”, a cura del prof. Marco Picone e arch. Giancarlo Gallitano, Università di Palermo – dipartimento di Architettura

ore 17/19 “Progetto U-Topia: percorsi di integrazione attraverso il protagonismo giovanile”. Partecipano Sarah Martelli di Unicef, Luisa Tuttolomondo e Peppe Candolfo di Arciragazzi, Emanuele Di Fiore, Alessandro Sileno, Gaia Pepati e Claudio Catalano del progetto U-Topia 2.0”

27 maggio

ore 10/13 “Ascolto e partecipazione” .“Quali….Comunità Educanti?”. Ne discutono: prof. Marco Picone (Fac. Architettura), prof. Leoluca Orlando (Anci Sicilia), prof. Luca Galani (Usp Palermo), prof. Giuseppe Vecchio (Garante Infanzia Sicilia), prof. Mario Veca (Ass. Naz. Dirigenti Scolastici), Pippo Di Natale (Forum Terzo settore).

Coordina Lino D’Andrea, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza del Comune di Palermo.

28 maggio

ore 15/17 “Il Gioco” Tavola Rotonda. Partecipano: Yuri Pertichini (Arciragazzi ), Orso Muneghina (SOS Villaggi dei Bambini), Emanuele Russo (Cifa), Rosalba Spotorno (progetto Educazione all’Armonia), Viviana Bartolucci (Arciragazzi).

29 Maggio

ore 15/17 “Giocando” Workshop Il gioco, il diritto e Pedagogia (Arciragazzi), Educazione all’Armonia

ore17/19 TeamUp (SOS Villaggi dei Bambini), Hatetrackers (Cifa), Compass e Compasito (Arciragazzi).

