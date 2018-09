flash mob

Palermo, flash mob al nido ''Tom & Jerry'' contro il razzismo e la xenofobia

Un flash mob per inaugurare il nuovo anno educativo all'insegna dell'accoglienza, che ha visto protagonista il Nido comunale ''Tom & Jerry''

Un flash mob per inaugurare il nuovo anno educativo all'insegna dell'accoglienza, del dialogo culturale e per dare un segnale efficace contro ogni forma di razzismo e di rifiuto dell'altro. E’ questa la manifestazione che ha visto protagonista il Nido comunale “Tom & Jerry”, presso a Villa Giuseppe Tricoli in via Leonardo da Di Vinci, dove per l’amministrazione comunale era presente l’assessora ala Scuola, Giovanna Marano.

Bimbe e bimbi, genitori, educatori, il personale tutto e una comunità di minori stranieri non accompagnati si sono cimentati in un simbolico girotondo attorno alla tela della pace, intonato canti tradizionali africani e locali. Ciascun bambino o genitore esibiva la scritta "Da qualunque parte tu venga, non sei un estraneo".

"Il nostro impegno – ha detto Giovanna Marano - prosegue nella costruzione del sistema integrato pubblico-privato che nei servizi educativi 0/6 anni garantisca alla prima infanzia una crescita armoniosa e lo sviluppo di quel senso di comunità e cittadinanza, presupposto della convivenza civile e solidale".

oggi, invece, doppia manifestazione, presso l’Asilo Nido “Tornatore” con esibizioni di canti e danze e presso l’Asilo Nido “Giras ole” dove ci sarà una mostra itinerante “il giardino animato” di scatti che catturano i momenti significativi di vita vissuta in aggregazione e integrazione.

