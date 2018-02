Scuola

Palermo, fondi comunitari in arrivo per le scuole cittadine e della provincia

In arrivo fondi comunitari per la riqualificazione degli edifici adibiti ad uso scolastico

13/02/2018

Una cifra pari a € 13.248.801,90, stanziata dai fondi comunitari, per la messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici adibiti ad uso scolastico: un’opportunità che la Città Metropolitana di Palermo non ha voluto lasciarsi sfuggire, soprattutto in relazione all’attuale periodo di difficoltà dovuto alla mancanza di risorse proprie. “Il mio apprezzamento va agli uffici tecnici della Città Metropolitana di Palermo che hanno redatto i progetti con il massimo impegno e sforzo di tutte le strutture coinvolte. Il loro lavoro conferma l’attenzione per il miglioramento funzionale e strutturale degli Istituti scolastici superiori in sintonia con quanto richiesto anche da operatori scolastici e studenti”, queste le parole del Sindaco Metropolitano Leoluca Orlando.

Di seguito i progetti presentati e i loro importi riferiti agli Istituti interessati:

N. ISTITUTO LOCALITA IMPORTO STATO RUP 1 P. BORSELLINO PALERMO € 2.325.139,37 ESECUTIVO GIUNCHIGLIA 2 FINOCCHIRO APRILE PALERMO € 1.074.755,50 DEFINITIVO NIOSI 3 PICONE ALIA (PA) € 2.233.045,19 ESECUTIVO GIUNCHIGLIA 4 CORBINO PARTINICO (PA) € 634.475,05 DEFINITIVO GIUNCHIGLIA 5 V. E. II VIA DEL GIUSINO PALERMO € 770.000,00 DEFINITIVO RANDAZZO 6 E. ASCIONE PALERMO € 915.406,80 ESECUTIVO DI BELLA 7 A. VOLTA PALERMO € 790.000,00 ESECUTIVO DI BELLA 8 GIOENI TRABIA PALERMO € 1.028.000,00 ESECUTIVO RANDAZZO 9 MELI PALERMO € 477.980,00 DEFINITIVO DI BELLA 10 CIMINNA CIMINNA(PA) € 3.000.000,00 ESECUTIVO VENTURELLA TOTALE € 13.248.801,90

