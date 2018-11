futuro dei ragazzi

Palermo, Garante Infanzia e Adolescenza per il progetto ''Sostieni il futuro dei ragazzi''

''Sostieni il futuro dei ragazzi'' è il tema dell'assemblea organizzata dal Garante Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo.

Il Garante Infanzia e Adolescenza – Assessorato alla Cittadinanza Solidale del Comune di Palermo - indice un’assemblea cittadina. per mercoledì 28 novembre, dalle 15.00 alle 18.00, presso l’EcoMuseo di via Messina Marine.



“Sostieni il futuro dei ragazzi” è il tema dell’assemblea. “Le ragazze e i ragazzi stranieri non accompagnati che compiono 18 anni – si legge nella locandina allegata – rischiano di rimanere fuori dai circuiti legati all'accoglienza. Tutti noi siamo chiamati a dare il nostro contributo anche piccolo per sostenere i loro sogni ed i percorsi intrapresi”.

