Palermo, i lavori dell'Enel gettano nel caos il quartiere di Cruillas

Per direttore dell’Agenzia delle Entrate di via Roentgen fortemente penalizzati i lavoratori dell'ente

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2018 - 15:58:24 Letto 468 volte

Il Sindacato Uil Pubblica Amministrazione prende posizione in merito ai lavori dell’Enel che, da qualche giorno, stanno creando il caos nel quartiere Cruillas; ad essere fortemente penalizzati, secondo il direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate Pasquale Stellacci, sono proprio i lavoratori dell’Ente, sito in via Wilhelm Konrad Roentgen, quotidianamente stimabili in circa 300 unità.

L’istituzione del senso unico di marcia da via Cruillas verso viale Regione Siciliana (per via del lavori di allacciamento di utenze alla rete elettrica Enel) voluta dal Comune, non “ha tenuto conto dei disagi che avrebbe arrecato ai lavoratori, per i quali - dichiara Stellacci - bisognerebbe provvedere con agevolazioni in caso di ritardo nel raggiungimento del posto di lavoro”.

