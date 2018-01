Massimo Kids Orchestra

Palermo, il teatro Massimo si apre anche ai minori delle comunità alloggio

La Massimo Kids Orchestra, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno del Teatro Massimo diretti da Daniele Malinverno sabato 6 gennaio...

La Massimo Kids Orchestra, il Coro di voci bianche e il Coro Arcobaleno del Teatro Massimo diretti da Daniele Malinverno sabato 6 gennaio alle ore 18.30 saranno i protagonisti di un concerto al quale il Teatro Massimo, in collaborazione con l’Assessorato alla Cittadinanza solidale del Comune di Palermo, ha invitato 500 minori provenienti dalle comunità di alloggio palermitane, con i loro accompagnatori e tutor volontari.

IL PUPAZZO DI NEVE. Bruno Coulais, Vois sur ton chemin, Cerf Volant, Lueur d’été;

Harold Arlen, Somewhere over the Rainbow;

Elton John, Circle of life, Hakuna Matata;

John Rutter, The Colours of Christmas, Angels’ Carol, Christmas Lullaby;

Edwin Hawkins, O happy day;

Howard Blake, Il pupazzo di neve (proiezione del cartone animato di Raymond Briggs, traduzione italiana di Paolo Frassinelli)

Direttore Daniele Malinverno, Sand artist Stefania Bruno, Voce narrante Ernesto Marciante;

Massimo Kids Orchestra: coro di voci bianche e Coro Arcobaleno del Teatro Massimo, Maestro del Coro Salvatore Punturo, Pianoforte Giuseppe Ricotta.

