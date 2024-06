riciclo bottiglie di plastica

Palermo, in arrivo 40 ecocompattatori per riciclare oltre un milione di bottiglie di plastica al mese

Grazie alla collaborazione con il Comune e Rap SpA, infatti, saranno installati a Palermo 40 ecocompattatori di nuova generazione per consentire ai cittadini di conferire le bottiglie di bevande in PET, ricevere premi e contribuire così al ciclo virtuoso del bottle-to-bottle, ossia trasformare le bottiglie in plastica usate in nuove bottiglie.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/06/2024 - 16:14:23 Letto 760 volte

RECOPET, il progetto per migliorare l’intercettazione delle bottiglie per bevande in PET di Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, arriva anche in Sicilia.

Grazie alla collaborazione con il Comune e Rap SpA, infatti, saranno installati a Palermo 40 ecocompattatori di nuova generazione per consentire ai cittadini di conferire le bottiglie di bevande in PET, ricevere premi e contribuire così al ciclo virtuoso del bottle-to-bottle, ossia trasformare le bottiglie in plastica usate in nuove bottiglie.

Sei gli ecocompattatori già installati sul territorio comunale, grazie a Garby e al supporto di Amg Energia per l’attivazione dei punti di prelievo di energia. Nello specifico:

Viale Campania ang. Via Lazio

Piazzale John Lennon ang. Via Giotto

Via Pindaro (Mondello)

Via Giuseppe Cimbali ang. Via Ammiraglio Rizzo

Via Ugo Falcando ang. Via Valerio Rosso

Via Rocco Jenna

RECOPET è il primo dei progetti del Consorzio in programma in Sicilia che, con una raccolta differenziata pro capite pari a 24,9 kg, in linea con la media nazione dei 25 kg, si prepara ad accogliere anche per questa estate importanti flussi di visitatori ed ha quindi la necessità di rendere il territorio pronto ad attrarre turisti sempre più orientati verso una cultura della sostenibilità.

L’iniziativa si inserisce in una serie di azioni volte a contrastare la dispersione dei rifiuti nell’ambiente con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini a fare una corretta raccolta differenziata e contribuire ad aumentare la consapevolezza di come la plastica possa rappresentare una risorsa per tutti, se correttamente riciclata, e di preservare l’importante patrimonio artistico e naturalistico siciliano.

“Siamo molto felici del percorso fatto fin qua e di essere arrivati anche nel capoluogo di questa bellissima regione - ha dichiarato Giovanni Cassuti, Presidente Corepla. “Fino a ora sono state oltre 1 milione le bottiglie in PET avviate a riciclo grazie all’installazione capillare dei nostri ecocompattatori sul territorio nazionale, un lavoro sinergico che gratifica gli sforzi compiuti in materia di economia circolare e consolida il modello italiano di eccellenza basato sul riciclo. Siamo convinti che, grazie alla collaborazione con il Comune e RAP SpA, sarà possibile incoraggiare e diffondere questo sistema virtuoso e migliorare ulteriormente questi importanti risultati”

"Esprimiamo il nostro plauso a questo innovativo progetto promosso da COREPLA, in collaborazione con il Comune di Palermo e la Rap.” aggiunge l’Assessore alle Politiche Ambientali Pietro Alongi. “Questa iniziativa è solo una delle tante che il mio assessorato sta avviando e supportando con un percorso virtuoso che guardi in maniera primaria ad una raccolta differenziata in linea con una città Green. Questa sfida la vinciamo soltanto attraverso un percorso di collaborazione che vede insieme Pubblico e Privato, che lavorano in sinergia nell' interesse dell' ambiente. In particolare, l' evento di oggi ci ha visto nei mesi scorsi protagonisti di un Tavolo dove Rap, Amministrazione Comunale ed Associazioni di Categoria, che rappresentano il mondo della ristorazione del commercio, sottoscrivono un protocollo d' intesa per premiare con una scontistica i cittadini virtuosi, che conferiranno le bottiglie di plastica nelle quaranta macchine che saranno montate in città. Per tutto ciò siamo consapevoli che questo percorso avrà successo solo se riusciremo a coinvolgere cittadini ed associazioni".

"La raccolta differenziata – spiega il presidente di Rap Giuseppe Todaro – è condizione essenziale per un corretto trattamento dei rifiuti. Se non si potenzia questa parte della filiera, qualsiasi altro processo si rivelerà vano. Differenziare e riciclare significa ridurre la quantità di materiale da portare in discarica, ma soprattutto abbattere gli sprechi, economizzare le risorse e difendere l’ambiente. Anche per questo – continua Todaro – riteniamo strategiche tutte le attività volte a promuovere e sostenere politiche ambientali basate sul riuso e riciclo dei rifiuti. In questa ottica rientra naturalmente anche la raccolta selettiva delle bottiglie in Pet (per uso alimentare), con l’obiettivo di riconoscere una premialità nell’ambito del circuito che sarà creato in tempi molti celeri, migliorando anche la consapevolezza dei cittadini. In questo contesto si inquadra perfettamente la collaborazione con Corepla. Perché grazie a iniziative come questa, attraverso il coinvolgimento attivo di tutti, anche delle utenze più piccole, cresce la consapevolezza e l’abitudine al riciclo e riuso dei rifiuti".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!