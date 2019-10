murales

Palermo, inaugurato il murales sull'allattamento allo Sperone

Il sindaco Orlando alla inaugurazione del murales sull'allattamento allo Sperone

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2019 - 15:26:47 Letto 379 volte

Il sindaco Leoluca Orlando, insieme al vice sindaco Fabio Giambrone, oggi ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione nel quartiere Sperone, di un murales dal titolo “Allattamento è comunità accogliente”, realizzato dal pittore Igor Scalisi Palminteri, presente in via XXVII Maggio con i rappresentanti dell'associazione de L'arte di Crescere, di Unicef, dell’ICS Sperone-Pertini.

L'opera che rappresenta una mamma che allatta il suo bambino, nasce all’ambito di un più ampio progetto promosso dall'Amministrazione comunale per incentivare l'allattamento materno, in collaborazione l'associazione di volontariato "L'arte di Crescere".

Il progetto si inserisce anche all'interno di un protocollo d’intesa stipulato tra lo stesso Comune di Palermo con alcuni artisti che grazie al loro impegno contribuiscono alla riqualificazione urbana, in particolare del quartiere Sperone. “Porgo il mio apprezzamento per questa opera del pittore Scalisi Palminteri, augurandomi che anche gli altri quartieri palermitani seguano l'esempio dello Sperone. Questa opera è un chiaro messaggio che si può coniugare la bellezza estetica con i comportamenti. In questo caso l'arte ha confermato che sono importanti le cose semplici così come è importante l’allattamento”

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!