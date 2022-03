anno giudiziario TAR

Palermo, inaugurato l'anno giudiziario del TAR

Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale.

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamani, a Palazzo Benso, alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale.

«L’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale amministrativo regionale, dopo due anni di interruzione per la pandemia – ha dichiarato il sindaco - costituisce l’occasione per la conferma dell’importanza del ruolo svolto dal Tar per contribuire a realizzare la legalità nell’attività amministrativa nella nostra regione. L’auspicio, da tutti condiviso, è che si possano accelerare i tempi della giustizia poiché, come è stato significativamente ricordato, non vi è peggiore giustizia di una tardiva giustizia».

