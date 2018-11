inaugurazione

Palermo, inaugurato lo Spazio Gioco ''Pole Pole'' in via Fileti

È stato inaugurato questo pomeriggio lo Spazio Gioco "Pole Pole" in via Fileti, gestito dalla Cooperativa Sociale Pueri.



Il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessora alla Scuola, Giovanna Marano, presenti all'inaugurazione, hanno dichiarato che si tratta di "un nuovo spazio protetto ed accogliente per il gioco e la socializzazione dei bambini e delle bambine, un luogo in cui sperimentare e vivere una dimensione di gioco educativo e nuove relazioni in una ottica di integrazione e continuità dei servizi pedagogici. Un ulteriore esempio dell'importanza della collaborazione fra pubblico e privato per offrire servizi di sempre maggiore qualità anche nel settore dell'educazione"



Il servizio è aperto dal lunedì al sabato con un turno antimeridiano dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e un turno pomeridiano dalle ore 14,30 alle ore 19,30.



I bambini verranno accolti in un ambiente educativo organizzato per favorire il gioco libero e la sperimentazione di attività attraverso laboratori programmati e condotti dagli educatori, che coinvolgono i bambini in attività di costruzione, manipolazione, pittura, gioco simbolico, musicali, di lettura e narrazione.



L'utenza è stata prioritariamente reperita dalle liste d'attesa delle graduatorie dei nidi comunali ricadenti nella circoscrizione di appartenenza del sevizio e successivamente tramite la pubblicazione di un avviso.

