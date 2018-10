Palermo, Incontro formativo rivolto alle persone interessate a diventare famiglie affidatarie

diventare famiglie affidatarie

L'Unità Organizzativa Affidamento Familiare del Comune di Palermo organizza un incontro formativo rivolto alle persone interessate a diventare famiglie affidatarie.

L’Unità Organizzativa Affidamento Familiare del Comune di Palermo organizza un incontro formativo, mercoledì 17 ottobre alle ore 15.00 presso i locali siti in Piazza Noviziato n.20/A, rivolto alle persone interessate a diventare famiglie affidatarie.

Durante l’incontro, aperto a tutti e gratuito, si daranno informazioni, su che cosa è l’affido familiare e sul percorso di formazione da svolgere per candidarsi ad un affido; sull’affido di minori stranieri non accompagnati e della possibilità di proporsi come famiglie di appoggio.

Di seguito i numeri telefonici da contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 per comunicare la partecipazione all’incontro: 091.6093203 - 091.581018 - 091.7408705/03/12

