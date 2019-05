incontro informativo

Palermo: incontro informativo per accogliere in affido un minore

Mercoledý 8 maggio 2019, presso i locali dell'U.O. Affidamento Familiare a Palermo avrÓ luogo un incontro informativo rivolto a chi vuole accogliere in affido un minore.

Mercoledì 8 maggio 2019, alle ore 15.00, presso i locali dell'U.O. Affidamento Familiare - siti a Palermo in piazza Noviziato n. 20/A, I piano - avrà luogo un incontro informativo rivolto a chi vuole accogliere in affido un minore.

Durante l'incontro si daranno informazioni su che cosa è l'affidamento familiare e sul percorso di formazione da intraprendere per diventare famiglia affidataria. Si parlerà anche di affido di minori stranieri non accompagnati e della possibilità di proporsi come famiglie di appoggio.

Saranno presenti anche alcuni membri delle associazioni AFAP e L'Insieme Famiglia, formate da affidatari.

Tali "risorse accoglienti" porteranno una breve testimonianza e presenteranno le loro associazioni . La partecipazione all'incontro è gratuita.

Si chiede di confermare la propria partecipazione chiamando i seguenti numeri telefonici dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 14.00: 091 60 93 203; 091 58 10 18; 091 74 08 703/05/07/12.

