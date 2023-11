visita istituzionale

Palermo, incontro nuovo Prefetto Mariani-Lagalla a Palazzo Palagonia

Il sindaco Roberto Lagalla, ha ricevuto stamani, presso la sede di Palazzo Palagonia, la visita del nuovo Prefetto di Palermo, Massimo Mariani.

«Nel corso del primo incontro con il nuovo Prefetto di Palermo Massimo Mariani – ha dichiarato il sindaco - ho avuto modo di apprezzare la sua passione e la piena conoscenza delle sfide che Palermo sta affrontando.



La sua esperienza maturata in altre sedi complesse sarà un valore fondamentale per proseguire, nel segno della continuità, il lavoro degli ultimi mesi, in particolare sul fronte della sicurezza del territorio.



A Sua Eccellenza ho rinnovato l’augurio di buon lavoro, garantendo la massima collaborazione da parte dell’amministrazione comunale».

