Palermo, iniziativa: ''100 piazze per differenziare'', buoni spesa in cambio di rifiuti differenziati

L'iniziativa ''100 PIAZZE PER DIFFERENZIARE'', che si terrà al Foro Italico il prossimo 30 settembre sarà presentata in dettaglio nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì 24 settembre.

22/09/2018

Grazie alla collaborazione con la direzione provinciale di Coldiretti i cittadini potranno conferire rifiuti differenziati per tipologia ed ottenere in cambio buoni del valore di 1 Euro da spendere presso le aziende di Campagna Amica.



L’iniziativa “100 PIAZZE PER DIFFERENZIARE”, che si terrà al Foro Italico il prossimo 30 settembre sarà presentata in dettaglio nel corso di una conferenza stampa convocata per lunedì 24 settembre, alle ore 11.00, a Palermo a Palazzo delle Aquile.



Saranno presenti: Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia; il sindaco, Leoluca Orlando il vice sindaco ed assessore comunale all’Ambiente, Sergio Marino; Giuseppe Marsolo, Coldiretti; il presidente della Rap, Giuseppe Norata, e Natale Tubiolo commissario straordinario SRR Palermo Area Metropolitana.



L’appuntamento di Palermo è realizzato in collaborazione con la Coldiretti, la SRR Palermo Area Metropolitana e la RAP.



“100 PIAZZE PER DIFFERENZIARE” è inserita nel progetto “SICILIA MUNNIZZA FREE” che Legambiente ha avviato nella primavera di quest’anno.

