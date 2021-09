Mobilità

Palermo, installata segnaletica verticale a protezione dei ciclisti

Catania e Petralia Camassa: ''Promuoviamo la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale e la salute collettiva''.

24/09/2021

Su indicazione dell'ufficio mobilità urbana, l'Amat ha provveduto a posizionare la segnaletica a tutela dei ciclisti lungo diversi assi stradali.



"La proposta è stata formulata dalla Consulta delle biciclette e da diverse associazioni ciclistiche sportive e ha l'obiettivo di garantire i livelli di sicurezza per le biciclette negli spostamenti urbani - ha detto l'assessore alla Mobilità, Giusto Catania -. Questo è un ulteriore contributo alla promozione della mobilità sostenibile nella città di Palermo".



"Questo provvedimento - sottolinea l'assessore allo Sport, Paolo Petralia Camassa - sarà apprezzato anche dai tanti ciclisti sportivi che utilizzano le strade cittadine per gli allenamenti e che troppo spesso rischiano incidenti: la promozione della bicicletta è un atto concreto per migliorare la qualità della vita e tutelare salute delle palermitane e dei palermitani".





Queste le strade con il nuovo cartello stradale: via San Lorenzo, via Cristoforo Colombo, corso Calatafimi, altezza piazza Indipendenza, via Tommaso Natale, via Margherita di Savoia altezza via Venere, corso Calatafimi altezza via U. Maddalena, via Messina Marine altezza Sperone, viale Venere, viale Michelangelo, via Messina Marine dopo bar del Bivio, via Lanza di Scalea altezza Casino grande, via Castellana, viale Margherita di Savoia, altezza Mater Dolorosa, via della Favorita, via Pietro Bonanno, via Plauto, via Ernesto Basile, via Lanza di Scalea dopo rotonda Olimpo, via dei Cantieri, via Brasa.

