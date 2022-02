Palermo, Intitolata aiuola e scultura all'avvocato Enzo Fragalà

Palermo, Intitolata aiuola e scultura all'avvocato Enzo Fragalā

Stamani, nei pressi di Porta Carini e del Tribunale di Palermo, si č svolta la cerimonia di intitolazione di una aiuola e di una scultura - raffigurante le pagine di un libro - dedicati all’avvocato Enzo Fragalā

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/02/2022 - 13:52:33 Letto 505 volte

Stamani, tra via Volturno e via Salesio Balsano, nei pressi di Porta Carini e del Tribunale di Palermo, si è svolta la cerimonia di intitolazione di una aiuola e di una scultura - raffigurante le pagine di un libro - dedicati all’avvocato Enzo Fragalà, morto il 26 febbraio 2010, a seguito di una brutale aggressione avvenuta tre giorni prima.

Insieme ai familiari del penalista ed a rappresentanti del mondo forense e della magistratura, era presente, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il vicesindaco, Fabio Giambrone.

“Oggi – ha dichiarato il vicesindaco – ricordiamo e rendiamo un omaggio doveroso ad un uomo animato da grandi passioni civili e politiche, che ha pagato il prezzo più alto pur di non venir meno alle proprie convinzioni morali e professionali”.

«Così – ha sottolineato il sindaco, Leoluca Orlando - l'amministrazione comunale fa memoria di un uomo onesto, vittima della violenza e della vendetta mafiosa, che false piste di alcuni pentiti hanno cercato di infangare. Per tanti anni verità e giustizia sul delitto sono state allontanate e per questo voglio esprimere la mia grande solidarietà e vicinanza ai familiari che per tanti anni hanno sempre fatto sentire con grande forza la loro richiesta di giustizia. Oggi non è soltanto una giornata di ricordo, ma è anche di impegno affinché si continui a lottare per l'affermazione della verità e perché mai si dimentichi il sacrificio di Enzo Fragalà».

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!