Palermo, iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale prorogate al 15 febbraio

Prorogato fino al prossimo 15 febbraio il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione, di trasferimento o di riconferma per l'anno scolastico 2021/2022.

Prorogato fino al prossimo 15 febbraio il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione, di trasferimento o di riconferma per l'anno scolastico 2021/2022 relative alla scuola dell'infanzia comunale e strutture per la prima infanzia. La decisione è stata presa dall’assessorato alla Scuola per agevolare l'utenza all'acquisizione di eventuale documentazione da allegare alle istanze ed in considerazione all'attuale emergenza epidemiologica.



Tutti gli interessati per qualsiasi problema legato anche alla compilazione delle domande o alla registrazione delle stesse potranno rivolgersi alle seguenti Postazioni su appuntamento telefonico.

Sede Area della Scuola , via Notarbartolo, 21/a, per concordare appuntamento contattare il numero telefonico 091/7404371 - 4341 dalle ore 08.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì.

L’ utenza dal 01/02/2021 verrà ricevuta nelle giornate di lunedì. Mercoledì e venerdì. dalle ore 15.00 alle ore 18.00;



L’utenza dal 01/02/2021 verrà ricevuta dal lunedì al venerdì. dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il mercoledì. dalle ore 15.00 alle ore 17.30;



L‘utenza dal 01/02/2021 verrà ricevuta nelle giornate di lunedì. mercoledì e venerdì. dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e il merc. dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

