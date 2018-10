tavolo di confronto

''Palermo kids welcome'', tavolo di confronto col Garante dell'infanzia e l'adolescenza

Domani un tavolo di confronto col Garante dell'infanzia e l'adolescenza, per la diffusione della cultura dei diritti, la promozione del turismo familiare e il contrasto alla povertà educativa.

Tra i compiti del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del Comune di Palermo vi è quello di promuovere e diffondere la Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con legge 176 del 27 maggio 1991.

Per questo motivo, da quando Palermo ha scelto di nominare il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il mese di novembre è il “Mese dei Diritti”, all’interno del quale presentare tutte le attività che vi sono in città in favore dei bambini e delle bambine. Il tema presentato quest’anno è la diffusione della cultura dei diritti, la promozione del turismo familiare e il contrasto alla povertà educativa.

Tra le attività in programma si prevede la creazione di sei tavoli di confronto sulle seguenti tematiche:

Diritti, turismo e famiglie "Palermo kids welcome";

Ambiente familiare e misure alternative;

Ascolto e partecipazione;

Diritti civili;

Salute e assistenza;

Educazione, tempo libero e sport.

A tal fine, l'Ufficio del Garante ha organizzato un tavolo di confronto dal titolo "Palermo kids welcome" che si terrà domani 31 ottobre dalle 15,00 alle 18,00 presso Teatro Garibaldi.

Il seminario, in particolare verterà sul progetto "Turismo familiare" che verrà realizzato nel 2019. Il progetto ha l'obiettivo di pensare a una città a misura di bambini e famiglie. La partecipazione è libera.

