Palermo la città più trafficata d'Italia, Gelarda: ''Frutto di una politica dissennata targata Orlando-Catania''

Tom Tom Traffic Index

Palermo la cittą pił trafficata d'Italia, Gelarda: ''Frutto di una politica dissennata targata Orlando-Catania''

Palermo guadagna il podio come cittą pił trafficata d'Italia nella classifica di Tom Tom Traffic Index.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2021 - 12:23:07 Letto 435 volte

"La classifica delle città più trafficate del mondo, il Tom Tom Traffic Index, è impietosa verso Palermo. Nonostante in tutto il mondo si sia rilevato un calo, a causa di Covid 19 e lockdown, di circa il 20%, Palermo guadagna il podio come città più trafficata d'Italia. La trentesima in Europa e la sessantesima in tutto il mondo. Staccate nettamente città come Roma, Milano e Napoli, peggio di noi solo metropoli del calibro di Mosca, Nuova Delhi, Bangkok, Londra e San Paolo del Brasile, solo per fare il nome di alcune città, grandi fino a quasi 30 volte Palermo. Tra le città di medie dimensioni Palermo è la terza più trafficata d'Europa. Per capire il danno che subiamo per il traffico, ogni anno i palermitani passano 6 giorni pieni della loro vita, 140 ore circa, in più in auto con effetti devastanti per la loro salute, per la città e per l'ambiente. A Palermo un viaggio in auto che potrebbe durare 16 minuti mediamente ne dura il doppio.

Tutto questo è il chiaro frutto di una politica dissennata sul traffico, targata Leoluca Orlando e Giusto Catania, che resterà nella storia come uno tra i peggiori assessori al traffico della città, che ha posto al centro della sua politica ZTL e tram. Un assessore che alla luce di questi dati avrebbe solo, come dignitosa scelta politica, quella delle dimissioni. Cosa che avrebbe potuto fare già da tempo, ma non è mai troppo tardi".

Lo dichiara Igor Gelarda, consigliere comunale della Lega a Palermo.

