Palermo, la Commemorazione dei Caduti celebrata al Cimitero dei Rotoli *VIDEO*

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamani, deponendo una corona di fiori, alla Messa di commemorazione dei Caduti, celebrata dal cappellano militare presso il Sacrario dei Caduti del Cimitero di Santa Maria dei Rotoli.

Il sindaco Leoluca Orlando ha partecipato stamani, deponendo una corona di fiori, alla Messa di commemorazione dei Caduti, celebrata dal cappellano militare presso il Sacrario dei Caduti del Cimitero di Santa Maria dei Rotoli ed alla quale hanno partecipato le maggiori cariche istituzionali civili e militari cittadine. Al termine della Messa, l’arcivescovo metropolita di Palermo, Corrado Lorefice, ha benedetto il campo in cui sono sepolti anche migranti, vittime di naufragi e rimasti senza identità.

“Come ogni anno – ha dichiarato Orlando – la città si stringe attorno alle Forze Armate e ai militari ma, insieme con loro, si stringe attorno a tutti quanti in questo cimitero dei Rotoli si recano per ricordare i propri cari defunti. La presenza del sindaco, insieme a tutte le altre autorità e la presenza di don Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, è un’occasione di preghiera e di riflessione sul senso della vita, sul senso della morte, ma anche un modo per rafforzare la comunità palermitana che è una comunità di vivi che hanno rispetto per i morti”.

