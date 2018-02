Amat

Palermo, la linea bus 619 fornisce i tempi di attesa grazie ad un'app

L’Amat sceglie la linea dei bus che collega lo stadio allo Zen per inserirla nel circuito real time di Moovit

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2018 - 15:52:04 Letto 394 volte

Alzi la mano chi, trovandosi nella necessità di prendere un autobus in una delle tante fermate della città di Palermo, non ha più o meno sommessamente imprecato per il proverbiale ritardo portato dalle suddette vetture. Segnali di cambiamento in tal senso, promette di portarli la linea 619, quella che dallo Stadio porta fino al quartiere San Filippo Neri, inserita in via sperimentale nel circuito real time di Moovit, l’app in grado di fornire i tempi di attesa delle fermate. La zona che verrà servita, recentemente passata alla cronaca per gravi atti vandalici nei confronti degli operatori Amat, è stata scelta dall’azienda municipalizzata proprio per dare un concreto segnale circa l’impegno a non trascurare le zone periferiche dell’area urbana di Palermo, come affermato dal Presidente dell’Amat Antonio di Gristina: “non faremo nessun passo indietro dal rione San Filippo Neri. Anzi, rilanciamo con i servizi, - La sicurezza della cittadinanza e degli operatori addetti alla guida non può che essere affidata, con fiducia, alle forze dell’ordine e a coloro che, con adeguata professionalità e specializzazione, sanno mettere in opera le misure più adeguate per debellare fenomeni di micro criminalità. Di contro - continua Di Gristina - , condanniamo con fermezza tutte le iniziative fuori dal controllo delle forze dell’ordine, che abbiamo già segnalato agli organi competenti, nella certezza che saranno perseguite e debellate”. Soddisfatto dell’iniziativa il sindaco Leoluca Orlando che osserva come “questo è un importante segnale di attenzione e presenza sul territorio. Un piccolo passo avanti, possibile anche grazie alla collaborazione avviata con Moovit, che conferma l'importanza di mettere le nuove tecnologie a servizio dei cittadini facilitando la fruizione e l'accesso ai servizi pubblici”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!