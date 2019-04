Palermo, la Polizia di Stato celebra il 167° anniversario della sua fondazione

anniversario Polizia di Stato

La Polizia di Stato, mercoledì 10 aprile, festeggerà il 167° Anniversario della sua Fondazione.

08/04/2019

La Polizia di Stato, mercoledì 10 aprile, festeggerà il 167° Anniversario della sua Fondazione. Ricco il programma di eventi curato per l’occasione dalla Questura di Palermo. Le celebrazioni si apriranno la mattina, alle ore 09.00, con un doveroso momento di ricordo ai Caduti della Polizia di Stato, alla cui memoria sarà deposta una corona di alloro sulla lapide commemorativa posta nell’atrio della Questura.

Alle ore 11.00 presso la suggestiva cornice del “Teatro del Sole”, anfiteatro greco prospiciente il mare, nel cuore del quartiere “Brancaccio” in via Messina Marine nr.568, nello spirito che anima lo slogan “Esserci sempre”, che ben identifica lo scopo dell’iniziativa, ovvero quello di condividire la ricorrenza con i cittadini ai quali è rivolto l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato, avrà luogo la consueta cerimonia istituzionale, nel corso della quale verranno consegnate speciali onorificenze al personale distintosi in servizio.

Numerose le scolaresche e le associazioni del quartiere “Brancaccio” che interverranno all’iniziativa a suggello di un percorso di legalità e di avvicinamento delle istituzioni alla cittadinanza, alle periferie connotate dalle sacche più consistenti di disagio sociale in particolare, avviato e portato avanti con costante impegno dalla Questura di Palermo.

Le celebrazioni culmineranno la sera con uno spettacolo nella prestigiosa cornice del Teatro Massimo, dedicato ai poliziotti di Palermo ed alle loro famiglie. Nel corso della serata gli spazi di intrattenimento, con in scena noti artisti del panorama locale e nazionale, si alterneranno a toccanti momenti di ricordo dedicati a quanti, appartenenti alla Polizia di Stato, hanno perso la vita nell’adempimento del dovere, rimanendo vittime della barbarie mafiosa.

