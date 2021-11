Giardino della Memoria

Palermo, la Polizia presenta il suo Giardino della Memoria ristrutturato

Il Giardino della Memoria della Polizia di Stato è stato ristrutturato grazie alla preziosa collaborazione dell'Assemblea Regionale Siciliana.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/11/2021 - 16:37:21 Letto 433 volte

Il “Giardino della Memoria” della Polizia di Stato, all’interno del reparto Scorte presso la caserma “Pietro Lungaro”, è uno dei luoghi simbolo dentro i quali è racchiusa la teca della “Quarto Savona 15”, ricordo della terribile strage di Capaci, recentemente restaurata ed ospitata nel giardino.

All’opera di manutenzione di quest’area, recentemente portata a termine con indifferibili interventi per esempio di rizollatura, ha collaborato l’Assemblea Regionale Siciliana. Questa importante collaborazione tra Enti per la concreta ristrutturazione di un luogo del ricordo è quindi anche la migliore metafora della condivisione della memoria, per definizione un bene collettivo.

Per suggellarla, il Questore di Palermo ha ritenuto di presentare l’opera di ristrutturazione nel corso di una formale cerimonia che si è svolta oggi, alle 11:30, alla presenza di autorità locali. All’evento ha presenziato il Presidente dell’Ars., Onorevole Gianfranco Miccichè.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!