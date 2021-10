scuola Collodi

Palermo, la Scuola Collodi riapre dopo la chiusura a causa di un guasto all'impianto idraulico

«Dopo quattro settimane di chiusura a causa di un guasto all'impianto idraulico, la scuola Collodi tra qualche giorno potrà accogliere nuovamente i suoi piccoli alunni, costretti per tutto questo tempo a seguire le lezioni nella mensa, in palestra, nel refettorio del plesso centrale Alcide De Gasperi.

Questo è stato possibile grazie all'intervento delle maestranze del Cantiere Municipale, che si sono occupati con abnegazione e grande motivazione della sostituzione delle pompe e della sistemazione degli annessi impianti idrico ed elettrico.

Ringraziamo il Vicesindaco Fabio Giambrone, che si è immediatamente attivato non appena gli abbiamo rappresentato la problematica, individuando in poche ore una soluzione alternativa al Coime, impegnato su tanti altri fronti, e al settore Edilizia Scolastica, che non ha ancora potuto attivare gli accordi quadro per l’affidamento della manutenzione nelle scuole ad imprese private a causa della mancanza del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, attualmente al vaglio del Consiglio Comunale, e del bilancio previsionale 2021.

Un particolare ringraziamento va alla Dirigente dell’I.C.S. Alcide De Gasperi, Tiziana Cannavó, e ai suoi collaboratori, che nonostante le mille difficoltà sono riusciti a garantire la frequenza scolastica a tutti i loro alunni. Invece, agli alunni e ai loro genitori, vanno le scuse per i tanti disagi che hanno subito durante queste settimane».

Lo dichiarano il consigliere comunale del gruppo Avanti Insieme, Massimo Giaconia ed il vicepresidente della Sesta Circoscrizione, Roberto Li Muli.

